TFF 1. Lig'de bugün Bandırma'da oynanan Bandırmaspor, Altınordu maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü...

TFF 1. Lig'de bugün Bandırma'da oynanan Bandırmaspor, Altınordu maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, "Olabilir kırmızı kart, iki tane penaltı. Bütün bunlar bahane değil. Benim de hatam olabilir. Oyuncu tercihlerimde yüzde yüz doğru kullanmamış olabilirim. Rakibe göre bir 11 çıkarmaya çalıştık. Ancak olaylar özellikle penaltı ve kırmızı karttan sonra zor bir hale geldi. Sahada kalan oyuncularımızın mümkün olduğu kadar sahada tutmaya çalıştık ki yaptığımız değişikliklerin bir anlamı olsun. Onlardan da rica ettik devrede elinizden geleni yapın diye. Sağolsunlar hepsini tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Hamlelerimizi de yaptık. Oyunu 2-2 yaptık ancak son gol bizim gardımızı düşürdü. Altınordu'yu tebrik ediyorum" dedi.

Uçar, maçın hakemlerinin sergilediği yönetim ve kararlar üzerine ise sitemde bulundu. Uçar, "Altınordu proje takımı. Güzel bir takım, yabancı oynatmıyorlar, genç oyunculara şans veriyorlar. Ancak hakemlerin takdir etmesine gerek yok. Bu takıma anneleri bile bu kadar şefkat göstermiyor. Her ah dediklerinde, zart faul. Bize orada bir faul oluyor, görmemezlikten geliniyor. Altınordu'nun hakemlere ihtiyacı yok. Onlar büyük bir iş başardılar. Bu açıdan da küçük bir sitemimi söylemek istiyorum. Mağlubiyet benim suçumdur. Ama sadece bunu bana da yüklemek biraz haksızlık olur" şeklinde konuştu.