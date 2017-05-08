Bando Ve Ciğer Festivali Başlıyor

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, 12-13-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, 12-13-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Edirne Belediyesinin düzenlediği festivallere her geçen gün ilginin artarak devam ettiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne, festivaller kenti olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 17.30'da, Festival Korteji'nin toplanması ve Belediye önünden Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüşü ile başlayacak. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından Saraçlar Caddesi'nde, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın açılış konuşması ile festivale katılan bando ekiplerinin mini tanıtımı ve gösterileri gerçekleştirilecek.

Hem yurt içi hem de yurt dışından vatandaşların yoğun ilgisi beklenen festivalin ikinci gününde etkinlikler saat 18.00'de Zübeyde Hanım Parkı'nda başlayacak. 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.30'da, festivale katılan bando ekipleri Saraçlar Caddesi ve Barış Parkı "Suni Gölet'te konser verecek. 14 Mayıs 2017 Pazar günü, saat 17.00'de Ciğerci Esnafının Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak olan etkinlikler, Saraçlar Caddesi'nde devam edecek. Saraçlar Caddesi'nde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşmasının ardından, "Acı Biber Yeme Yarışması" düzenlenecek. Festivale katılan bando ekipleri konser verecek. 7. Bando ve Ciğer Festivali, 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 17.00'de halka ücretsiz ciğer ikramının yapılmasıyla son bulacak.

Edirne'ye olan ilginin giderek arttığını ifade eden Başkan Gürkan, "Kültürün, tarihinin ve medeniyetlerin başkenti Edirne; festivaller kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kakava, hıdırellez şenlikleriyle ün salan Edirne, şimdi de bando konserleriyle müziğin; ciğeriyle de lezzetin adresi olacak. 7'inci Bando ve Ciğer Festivali, geçtiğimiz yıl olduğu gibi renkli görüntülere sahne olacak" dedi.