Bangladeş Ordusu, Rohingya Kamplarında Çalışmalara Başladı

Bangladeş ordusu tarafından Arakan'da yapılan zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingyalılar için kurulan kamplarda herkese eşit şekilde yardım...

Bangladeş ordusu tarafından Arakan'da yapılan zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingyalılar için kurulan kamplarda herkese eşit şekilde yardım etmek amacıyla çalışmalara başlandı.

Cumartesi sabahı itibariyle Rohingya sığınmacılarının daha iyi şartlarda barınabilmesi için Bangladeş ordusu çalışmalarına başladı. Cox's Bazar'da kurulan tüm kamplarda Rohingyalıların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yardım malzemeleri dağıtılacağı belirtildi.

Gelen yardımların önce askerler tarafından kayıt edildikten sonra askerler tarafından yönlendirileceği ve dağıtılacağı belirtildi. Cox's Bazar Belediyesi ve Bangladeş ordusunun beraber yürüttüğü çalışmaların, kamplarda kalan Rohingyalılar için daha çok faydalı olacağı düşünülürken bugünden itibaren askerlerin kamplarda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Cox's Bazar Belediye Başkanı ise, "Rohingyalar ilk geldiğinden beri Başbakanımızın emriyle yardım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ancak bazı konularda sorun yaşıyorduk. Bireysel veya sivil toplum kuruluşları tarafından verilen yardımlar gerekli yerlere ulaşamıyordu. Bunun çözümü için ordumuzdan yardım istedik. Onlar da teklifimizi kabul etti. Artık gelen yardımlar ilk önce askerlere gelerek kayıt ettirilecek. Ondan sonra askerler tarafından yönlendirilecek ve dağıtımı yapılacak. Bunun yanı sıra askerler kamplarda barınak ve yol inşaatı gibi yardımlar yapacaklar" diye konuştu.