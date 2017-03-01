Bangladeşli öğrencilerin sofrasına misafir oldu

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Üniversitesi'nde eğitim gören Bangladeşli öğrencilerin evlerine misafir oldu ve beraber akşam yemeği yedi

Ailelerinden 8 bin 868 km uzakta eğitim hayatlarını sürdüren Bangladeşli Asraful Alam ve Muhammad Ansarullah ile ev arkadaşları Enes Cengiz, Burak Demirdağ, İlker Özsarıçoban'ın sofralarına misafir olan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi.

ÇOK GÜZEL KAYNAŞMA ORTAMI

Başkan Engin Tekintaş, Ordu Üniversitesi'nde eğitim gören Bangladeşli gençleri daha önce Belediye’de ağırladıklarını hatırlattı. Öğrencilerin Türkiye'nin, Karadeniz'in ve Altınordu'nun güzelliklerini en iyi şekilde tanımalarını ve mezun olup gittiklerinde buraları tanıtmalarını istediklerini belirten Tekintaş, "Asraful, bizleri evlerinde misafir etmek istediklerini söyledi. Biz de onların misafiriyiz. Burada yabancı öğrencilerimize misafirperverliklerini gösteren diğer arkadaşlarımız var. Aynı evi paylaşıyorlar. Bu evde iyi bir kaynaşma görüyoruz" dedi.

TURİZM ELÇİMİZ OLURLAR

Başkan Tekintaş, "Bu süreçte üniversite hayatının ülke ve sınır tanımaksızın yerli yabancı demeden herkesin aynı ortamda olmasının en güzel birliktelik olduğunu görüyoruz. Neredeyse 9 bin Km uzaktan gelip bu şehirde okuyor olmak, burada kardeşlik ortamının oluşmuş olması en büyük mutluluk olsa gerek. İnşallah ülkelerine gittiklerinde bizler için birer turizm elçiliği yapacaklar. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.