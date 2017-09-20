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Bangladeş’te Rohingya Müslümanlarının Kampları Görüntülendi

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Bangladeş’te Rohingya Müslümanlarının Kampları Görüntülendi
Arakan'da yaşanan zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanların yaşadıkları kamplar görüntülendi.

Arakan'da yaşanan zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanların yaşadıkları kamplar görüntülendi.

25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 500 bine ulaştı. Sığınmacılar Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinin birçok yerinde kurulan kamplarında kalıyor. Ancak kamplarda kalanlar yaşamlarını zor şartlarda sürdürüyor. Yeterli miktarda gıda, barınak ve diğer önemli ihtilaçları olmayan sığınmacıların hastalılara yakalanma riski her geçen gün artıyor. Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle plastik çadırlardan oluşan kamplar su altında kaldı. Kamplarda yer kalamaması sonucunda yerli halkın yardımıyla yeni çadırlar kurularak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar.

Barınak, tıp ve temel ihtilaçları karşılayan Bangladeş'e başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden gönderilen yardımlar devam etmesine rağmen yeterli olmuyor.

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