Bank Asya, Afyonkarahisar’da Tarih Oldu

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında el konularak TMSF'ye devredilen Bank Asya'nın Afyonkarahisar'daki şubesi kapatılarak, tabelaları söküldü.

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında el konularak TMSF'ye devredilen Bank Asya'nın Afyonkarahisar'daki şubesi kapatılarak, tabelaları söküldü.

2015 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Asya'nın Afyonkarahisar'daki şubesi geçtiğimiz yıl kapatılmıştı. Bankanın şubesinin bir işletme tarafından kiralandığı ve bina içerisinde tadilat çalışması yapılmaya başlandığı gözlendi. 2 katlı binanın iş yeri olarak kullanılacağı öğrenildi. Binada başlayan çalışmalarda Bank Asya'nın tabelalarında her yerden sökülmesi dikkatlerden kaçmadı.