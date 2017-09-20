Bank Asya’daki Kasalarda 1 Dolar Gizlenmesine İlişkin 7 Kişi Tutuklandı

Bank Asya'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bankadaki kiralık kasalarda 1 dolar gizledikleri iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si...

Bank Asya'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bankadaki kiralık kasalarda 1 dolar gizledikleri iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bank Asya'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bankadaki kiralık kasalarda 1 dolar gizledikleri ve Fetullah Gülen yazılı saatler gibi örgütsel materyal bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 23 şüpheli serbest bırakılırken, 17 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Burada şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlikteki ifadelerinin ardından şüphelilerden Çetin P., Fatih A., Selçuk K., Orhan B., Ömer İ., Özlem B. ve Yeşim Ü. hakkında yurtdışı yasağı konularak adli kontrol hükümleri altında serbest bırakıldı. Diğer sanıklar Dilber B., Elif P., Esma K., Gül D., Nurten P., Ramazan Ü., Şükran A. ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.