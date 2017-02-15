Banka Ve Atm Saldırganı Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'te, banka şubeleri ile ATM'lerinin camlarını kıran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te, banka şubeleri ile ATM'lerinin camlarını kıran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Değirmiçem ve İncilipınar mahallelerinde 5 banka şubesinin camlarını kıran, banka ATM'lerine zarar veren saldırganın, ATM'lere zarar verip bankaların camlarını kırması güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın bir süre çevreyi gözetleyerek yerden aldığı taşla banka camlarına zarar vermeye çalıştığı görülüyor. Çevrede bulunan MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ATM ve banka camlarına zarar veren kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.