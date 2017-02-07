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Bankalar Voleybola Damga Vurdu

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Bankalar Voleybola Damga Vurdu
Fonex ana sponsorluğunda, SporMax Türkiye tarafından düzenlenen Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin 2016-2017 sezonu 4-5 Şubat haftasında oynanan final maçlarıyla...

Fonex ana sponsorluğunda, SporMax Türkiye tarafından düzenlenen Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin 2016-2017 sezonu 4-5 Şubat haftasında oynanan final maçlarıyla sona erdi. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen ligde, iki kategoride toplam 28 takım yer aldı.

Erkekler ligi finalinde Türkiye İş Bankası ve Arçelik karşılaştı. Maçı 3-1 kazanan Türkiye İş Bankası ilk defa kupayı kaldırma sevinci yaşadı. Kadınlar kategorisinin final maçında ise geçen yılın rövanşı vardı. Vodafone ile Yapı Kredi Bankası bir yıl sonra tekrar finalde mücadele etti. Uluslararası hakemimiz Ebru Ayata'nın yönettiği maçı Yapı Kredi Bankası set vermeden alarak üçüncü kez şampiyon oldu.

Erkeklerde Arçelik turnuvayı ikinci, Borusan üçüncü, Ford Otosan ise dördüncü sırada tamamladı. Kadınlar kategorisinde Vodafone gümüş madalyayı aldı. Türk Telekom bronz madalyanın sahibi olurken KPMG'nin sultanları dördüncü sırada yer aldı.

Erkekler Ligi

Fonex Fair Play Ödülü: Ekol Lojistik

Fonex En Değerli Oyuncu: Cihat Ayyıldız (Turkcell)

Fonex En İyi Baş Smaçör: Taner Gürgen (Arçelik)

Acıbadem Mobil En İyi Pasör: Mehmet Ali Belek (Arçelik)

Dafron En İyi Orta Oyuncu: Emrah Ağca (Türkiye İş Bankası)

Voleybolunsesi.com En İyi Pasör Çaprazı: Gökhan Ergene (Borusan)

Lig Radyo En İyi Libero: Harun Işık (Ford Otosan)

Kadınlar Ligi

Fonex Fair Play Ödülü: Ravago

Fonex En Değerli Oyuncu: Ebru Eryiğit (Yapı Kredi Bankası)

Fonex En İyi Baş Smaçör: Ayşe Zeynep Demirci (Yapı Kredi Bankası)

Acıbadem Mobil En İyi Pasör: Senem Türker (Vodafone)

Dafron En İyi Orta Oyuncu: Eda Benli (Vodafone) ve İpek Arkaya (KPMG)

Voleybolunsesi.com En İyi Pasör Çaprazı: Çiğdem Özer (Türk Telekom)

Lig Radyo En İyi Libero: Ayça Manav (Türkiye İş Bankası)

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