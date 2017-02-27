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Banvit, Almanya’da Avantaj Peşinde

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Banvit, Almanya’da Avantaj Peşinde
Banvit,Almanya'nın Oldenburg şehrinde salı akşamı oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu birinci karşılaşmasında Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg...

Banvit,Almanya'nın Oldenburg şehrinde salı akşamı oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu birinci karşılaşmasında Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg takımına konuk olacak. Groe EWE Arena'da saat 22:00'de başlayacak bu önemli karşılaşma naklen yayınlanacak.

Banvit FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 11 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 2.sırada tamamlayarak direkt olarak son 16 takım arasına kalmıştı. Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg ise C Grubu'nu 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile tamamlamış ve Play-Off maçları oynamaya hak kazanmıştı. Play-off maçlarında Rus temsilcisi Avtodor Saratov takımı ile karşılaşan Alman ekibi ilk maçı Rusya'da 87 - 84 kaybetse de kendi evinde 98 - 89 mağlup ederek Banvit'in Son 16 turundaki rakibi oldu.

Banvit Avrupa Arenası'nda bugüne kadar oynadığı 111 karşılaşmada 64 galibiyet ve 47 mağlubiyet alarak %57 galibiyet yüzdesi elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyun kurucusu Jordan Theodore 15.2 sayı ortalaması ile oynarken, aynı zamanda 7.8 asist ortalamasını da yakaladı. Banvit'in Polonyalı yıldızı Damian Kulig ise 14 maç sonunda 5.7 ribaund ortalamasını elde etti. Yeşil-turunculu ekip Almanya'da oynanacak olan ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılıp gelecek hafta Bandırma'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor.

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