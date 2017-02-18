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Banvit - Galatasaray Maçının Ardından

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Banvit - Galatasaray Maçının Ardından
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Galatasaray Odebank, rakibi Banvit'e 71-68 mağlup oldu.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Galatasaray Odebank, rakibi Banvit'e 71-68 mağlup oldu.

Maç sonunda basın açıklaması düzenleyen Banvit Antrenörü Sasa Filipovski, oyunun kontrolünü son periyotta ele aldıklarını ifade ederek zor bir maç kazandıklarını söyledi.

Galatasaray'ın oyunun genelindeki agresifliği ve defanstaki sertliğinden dolayı biraz bocaladıklarını da aktaran Filipovski, "Jordan'ın oyunu kontrol etmesiyle toparladık biraz. Biz buraya savaşmaya ve bir rüyayı gerçekleştirmeye geldik. Bizim gibi nispeten daha küçük takımlarının zorlu bir rüyası olduğuna inanıyorum biz de buraya bunu gerçekleştirmeye geldik" diye konuştu.

Ataman: "Theodore'u tutamadık"

Galatasaray Teknik Antrenörü Ergin Ataman ise Banvit'i tebrik ederek, çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Ataman, basın toplantısında şunları kaydetti:

"Güzel bir maç oldu. maç gitti geldi. İlk periyotta kötü oynadık ama 3'üncü periyottan itibaren iyi basketbol oynamaya başladık. Maçın son bölümüne de ciddi bir avantajla girdik ama Göksel'in yorulması ve kenarda iki-üç dakika dinlenmesiyle o ana kadar Göksel, Theodore'u çok iyi durdurmuştu. Theodore çok iyi ritim buldu ve durduramadık onu. Ondan sonrada biz atamadık onlar attılar ve finale kaldılar. Banvit'e finalde başarılar diliyorum."

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