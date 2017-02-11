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Banvit, Haftanın Maçında Galatasaray’ı Konuk Edecek

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Banvit, Haftanın Maçında Galatasaray’ı Konuk Edecek
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta Karşılaşması'nda Banvit, 13 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray Odeabank'u konuk edecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta Karşılaşması'nda Banvit, 13 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray Odeabank'u konuk edecek.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'u 70-76 mağlup eden Banvit, kendi sahasında Tofaş'ı 82-73 mağlup eden Galatasaray Odeabank takımını misafir edecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 20,1 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 7,6 asist ortalaması yakaladı. Gediminas Orelik ise 5,8 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Lig tarihinde toplam 431 maça çıkan ve 263 galibiyet elde eden Banvit %61 galibiyet yüzdesi tutturdu. Banvit ile Galatasaray Odeabank lig tarihinde bu zamana kadar 38 kez karşılaşırken, Banvit 13 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Banvit'in Sloven yıldız oyuncusu Gasper Vidmar bu karşılaşma ile birlikte Banvit formasıyla 50. lig maçına çıkmış olacak. Banvit kendi sahasında oynayacağı bu önemli maçı kazanmanın planlarını yapıyor.

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