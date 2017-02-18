Banvit’in Finaldeki Rakibi Anadolu Efes

Erkekler integral Forex Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, finale çıkan ikinci takım oldu.

Erkekler integral Forex Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, finale çıkan ikinci takım oldu. Anadolu Efes final maçında Banvit ile yarın 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder

Anadolu Efes: Tyler Honeycutt, Oğulcan Baykan, Doğuş Balbay, Derrick Brown, Cedi Osman, Samet Geyik, Berk Demir, Jayson Grager, Thomas Heurtel, Can Maxim, Braynt Dunston, Deshaun Thomas

Başantrenör: Velimir Perasovic

Pınarbaşı Karşıyaka: Brenton Lajames, Muhammed Baygül, Akif Egemen, Michael Green, Covan Brown, Mateusz Ponitka, Joshua Colton, Erdi Gülaslan, Alp Karahan, Soner Şentürk, Dajuan Summers, Görkem Doğan

Başantrenör: Nenad Markovic

1. periyot: 21-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 39-38 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 61-56 (Anadolu Efes lehine)