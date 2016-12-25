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Banyoda Ölü Bulundu

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Banyoda Ölü Bulundu
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi.

Samsun'da bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye, Tekel emeklisi 58 yaşındaki İbrahim Yüksel'e telefonla arayan oğlu, babasının uzun süre telefona cevap vermemesi üzerine evine gitti. Zile basıp kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak içeri giren oğlu babasını banyoda ölü buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, İbrahim Yüksel'in ölümünü şüpheli buldu. Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Yüksel'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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