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Baraj sıfırlansın

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Baraj sıfırlansın
BBP Genel Başkanı Destici, "Barajın sıfırlanmasını istiyoruz. 7, 5, 3 gibi rakamları konuşmanın bir anlamı yok" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan'daki halk oylamasının ardından çıkarılması gereken uyum yasaları kapsamında parti olarak değiştirilmesini istedikleri Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik önerilerini TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile paylaştı.

"Partiler arası seçim iş birliği, ittifakların yasal hale getirilmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Destici, 
"Uygulamayla ilgili teklifimizde; seçime birlikte girmeye karar veren partiler, anlaştıkları ortak bir liste üzerinde karar kılıp, ittifaktaki her partinin ambleminin de seçim pusulasında mevcut olacak şekilde tek liste ile seçime girebilirler. Bunu söyle anlatayım; üç partinin ittifak yaptığını varsayalım. Oy pusulasında seçim ittifakı yapan partiler için ayrılan bloklarda, bu partilerin amblemleri de bulunur. Bu blok içerisindeki her bir oy, milletvekili seçimi için kullanılır. Ancak vatandaşlar istediği partinin amblemine mührünü vurabilir. Bunlardan da hazine yardımı ve sandık görevlisi belirlenir. Millet zaten kendi partisine oy vermiş olacak. Ayrıca bu ittifaklara isim verilmesine de imkan sağlanması lazım" diye konuştu.

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