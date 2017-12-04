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Baraj Suları Çekilince Mezarlıklar Yeniden Ortaya Çıktı

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Baraj Suları Çekilince Mezarlıklar Yeniden Ortaya Çıktı
Yozgat'ta Esenli köyü sakinleri, Gelingüllü Sulama Barajı'nın sularının çekilmesi ile yeniden ortaya çıkan yerleşim yerlerini ve aile mezarlıklarını...

Yozgat'ta Esenli köyü sakinleri, Gelingüllü Sulama Barajı'nın sularının çekilmesi ile yeniden ortaya çıkan yerleşim yerlerini ve aile mezarlıklarını ziyaret etti.

Yozgat'ta 1987 yılında yapımı tamamlanan Gelingüllü Sulama Barajı'nın 1994 yılının sonunda taşmasıyla sular altında kalan Esenli köyündeki mezarlar, suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Mezarlarına kavuşan köy sakinleri atalarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Yozgat'ta 23 yıl önce yerleşim yerleri sular altında kalan Esenli Köyü sakinleri, şimdilerde ise baraj sularının çekilip; cami, okul binaları, mezarlıklar ve belediye binasının ortaya çıkmasıyla buraları ziyaret ederek anılarını tazeliyor.

Köylülerin suların çekilmesiyle birlikte yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için geldiğini söyleyen Köy Muhtarı Habib Avşar, mevsimin kurak geçmesiyle birlikte baraj su seviyesinin bir hayli düştüğünü dile getirdi. Avşar, "Suların çekilmesiyle eski yerleşim yerimiz camimiz, okullarımız belediye binamızın, mezarlıklarımızın suyun altında kalan kısımları hep açığa çıktı. Biz de buradaki mezarlıklarımızı ziyarete geldik, duamızı ettik. Her yıl buraya gelir ecdadımıza dua okuruz. Üzülürüz, ağlarız ve gideriz" dedi.

Suyun çekilmesiyle ailesinin mezarlarının da ortaya çıktığını belirten Mahmut Önal ise "Her sene kademe kademe baraj suyumuz azalıyor. Bu sene de sulama da fazla olduğu için baraj suyumuz bir hayli indi. Bütün mezarlarımız açığa çıktı. Açığa çıkan mezarlarımızda dua okuyoruz. Annem, babam ve kardeşim bu mezarlarda yatıyor. Ancak onların mezarları suyun içinden kaldığı için kayboldu. Ona da üzülüyoruz. Biz de gelip buraya herkese dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Barajın suları çekildiğinde mezar ziyaretine geldiklerini söyleyen Mehmet Çetin de "Dedem, babaannem, büyük dedelerimiz hep burada yatıyor. Buraya gelir hepsine Fatiha okuruz" ifadelerine yer verdi.

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