Barcelona, Türkiye’den Özür Diledi

İspanyol ekibi Barcelona, resmi televizyon kanallarında yayınlanan skandal Türkiye haritasından dolayı Türk halkından özür diledi.

İspanyol ekibi Barcelona, resmi televizyon kanallarında yayınlanan skandal Türkiye haritasından dolayı Türk halkından özür diledi.

Barcelona, resmi televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakası, Türkiye haritasında gösterilmemişti. Kulüp, bu durumla ilgili özür mesajı yayınladı. Mesajda, "Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz" denildi.