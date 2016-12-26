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Barınakta Aç Kalan Köpeklerin Birbirlerini Yedikleri İddiası

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Barınakta Aç Kalan Köpeklerin Birbirlerini Yedikleri İddiası
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Genel Başkanı Nesrin Çıkırık'ın, Belediye Sokak Hayvanları...

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Genel Başkanı Nesrin Çıkırık'ın, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların kötü koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini, hatta "aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri" iddiası üzerine soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Başkan Saraçoğlu, Kütahya-Eskişehir karayolu üzerindeki hayvan bakımevinde, Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Sunay Birsen ve dernek üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Barınakları gezip sorumlulardan bilgi alan Başkan Saraçoğlu, iddialar üzerine derhal soruşturma başlattıklarını dile getirdi. Saraçoğlu, "Ben hepinize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Böyle bir olaydan dolayı bir belediye başkanı olarak, çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bundan sonra böyle bir durumun olmaması için gerekli çalışmaların ve düzenlemenin yapılacağına dair söz veriyorum. Bununla ilgili özür dilemek gerekirse özür dilerim. Ama sorumlu arkadaşlarla ilgili soruşturmanın açıldığını belirtmek isterim. Bir süre önce barınakta istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Bir köpeğimiz maalesef itlaf oldu. Bir köpek, diğer köpekler tarafından boğuldu mu, ne oldu bilemiyoruz. Bununla ilgili derhal bir soruşturma açtık. Burada 3 veteriner ve 8 çalışanımızla görev ifa ediyoruz. 350 köpeğimizi burada bulundurabiliyoruz. Barınağın büyütülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Aynı bölgede bundan 10 gün önce 2 milyon 400 TL'ye mal olacak bir barınağın ihalesini yaptık" dedi.

Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Sunay Birsen de, duyarlığı sebebiyle Başkan Saraçoğlu'na teşekkür etti.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Genel Başkanı Nesrin Çıkırık, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınaktaki hayvanlar zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ve köpeklerin birbirine yediğini iddia ederek, sosyal medyada görüntüler paylaşmıştı.

Barınakta Aç Kalan Köpeklerin Birbirlerini Yedikleri İddiası

Barınakta Aç Kalan Köpeklerin Birbirlerini Yedikleri İddiası

Barınakta Aç Kalan Köpeklerin Birbirlerini Yedikleri İddiası

Barınakta Aç Kalan Köpeklerin Birbirlerini Yedikleri İddiası

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