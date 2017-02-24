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Barınakta Mutlu Son

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Barınakta Mutlu Son
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Tokat Erbaa'dan gelen 105 köpeğin tedavisini tamamladı.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Tokat Erbaa'dan gelen 105 köpeğin tedavisini tamamladı.

Kaşektik (aşırı zayıflık), kronik uyuz ve mantar, açık yara, enfeksiyon rahatsızlıkları nedeniyle ciddi bir tedavi ve bakımdan geçen 94 köpek, sağlıklarına kavuşarak Tokat'a gönderildi. Köpeklerin giderken ki sağlıklı halleri herkesi memnun etti.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, şehir dışından gelen 105 hastalıklı ve bakıma muhtaç köpeğin tedavisini tamamladı. Sağlığına kavuşan 94 köpek Tokat Erbaa uğurlandı. Tamamında kaşektik (aşırı zayıflık), kronik uyuz -mantar, açık yara enfeksiyon rahatsızlıkları bulunan köpekler, 6 ay boyunca Çankaya Belediyesi barınağında özel ilgi gösterilerek tedavi edildi.

Köpekler özel bakıma alındı

Köpeklerin barınağa getirildiklerinde diğer köpeklere tehdit oluşturmaması için farklı bir bölümde tedavi ve bakımlarının yapıldığını belirten yetkililer süreci şu şeklide anlattı:

"Tokat Erbaa hayvan barınağından 105 köpek kurumlar arası gerekli yazışmaların ardından Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Köpeklerin neredeyse tamamında kaşektik, kronik uyuz-mantar, açık yara, enfeksiyon rahatsızlıkları mevcuttu. Bu durum karşısında tedavinin yanı sıra köpeklerin beslenme, hijyenleri için de özel bir bakım gerekiyordu. Barınakta normal hayvanlara verdiğimiz gıdanın yaklaşık 4 katını vererek beslenmelerini sağladık. Takviye gıda desteğinde bulunduk. Ayrıca hayvanların hijyeni için haftada bir banyo yapmaları sağlandı. Açık yaraları tedavi edilen köpeklerimizin tamamına kısırlaştırma işlemi de uygulandı. Misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde yuvalarına gönderdiğimiz için mutluyuz."

Barınakta Mutlu Son

Barınakta Mutlu Son

Barınakta Mutlu Son

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