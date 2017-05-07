Barış Elçileri Güney Sudan’a İnsani Yardım İçin Yola Çıktı

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu barışı koruma birlikleri, ülkenin Aburoc kabasında yaşayan 50 bin kişiye insani yardım sağlamak için yola çıktı.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu barışı koruma birlikleri, ülkenin Aburoc kabasında yaşayan 50 bin kişiye insani yardım sağlamak için yola çıktı.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), evsiz 50 bin kişiye insanı yardım sağlanması amacıyla ülkenin yukarı Nil bölgesinde bulunan Aburoc kabasına acilen barış elçilerini gönderdi. UNMISS Başkanı David Shearer yaptığı basın açıklamasında, "Amacımız, Aburoc'daki şiddetten kaçan binlerce insana acil yardımın devamlılığı için insani yardım gruplarına güven sağlamak" dedi.

Shearer, yaklaşık 50 bin kişinin hükümet ve muhalefet güçleri arasındaki bir dizi çatışmanın ardından Aburoc kasabası ve çevresinde barınmaya başladığını söyledi. Diyare ve kolera salgını riski altında olan binlerce savunmasız insan için bölgede temin edilmesi gereken en acil ihtiyacın su olduğunu kaydeden Shearer, Aburoc kabasında barış elçilerine verilen kısa dönemli acil görevin burada yaşayan insanların su ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması olduğunu dile getirdi.

Shearer eskiden mayın bulunan Kodok ve Aburoc kasabası arasındaki yolun insanların serbeste dolaşabilmesi ve su kamyonlarının kullanılabilmesi için BM Mayın Eylem Servisi tarafından kontrol edileceğini eğer gerekirse temizleneceğini belirtti.

Ağustos 2015 barış anlaşmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Salva Kiir'e bağlı Sudan Halk Kurtuluş Ordusu'na (SPLA) ve Güney Sudan eski Başbakan Yardımcısı Riek Machar'a sadık güçler arasındaki yeni çekişmeler nedeniyle Güney Sudan çatışmalara geri döndü.