Barış Ermiş: "Oynanabilecek En İyi Basketbolu Oynadık"

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Barış Ermiş, Letonya galibiyetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Oynanabilecek en iyi basketbolu oynadık. Herkesi...

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Barış Ermiş, Letonya galibiyetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Oynanabilecek en iyi basketbolu oynadık. Herkesi tebrik ediyorum" dedi.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bursa'da ağırladığı Letonya'yı 85-73 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan milli oyuncu Barış Ermiş, "Maça kısa zamanda hazırlandık. Karşılaşmaya kötü başladık. Göksen'in ve Doğuş'un savunma katkısı moralleri dengeledi. Çok kısa zamanda kazanılması gereken bir maçtı. Oynanabilecek en iyi basketbolu oynadık. Herkesi tebrik ediyorum, özellikle de Bursa seyircisini" dedi.

Letonya takımı oyuncularından Pasecniks ise Türkiye'nin baskısına karşılık veremediklerini ve mağlup olduklarını söyledi.