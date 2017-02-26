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Barış Fidanları Toprakla Buluştu

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Barış Fidanları Toprakla Buluştu
Daha yeşil bir Karşıyaka için doğa dostu projeler üreten Karşıyaka Belediyesinin, uluslararası yardımlaşma ve dayanışma platformu InterNations işbirliği...

Daha yeşil bir Karşıyaka için doğa dostu projeler üreten Karşıyaka Belediyesinin, uluslararası yardımlaşma ve dayanışma platformu InterNations işbirliği ile başlattığı fidan dikme kampanyası kapsamında, barışın simgesi 500 zeytin fidanı toprakla buluştu. Başkan Akpınar, "Biz doların değil, doğanın yeşilini sevenleriz. Amacımız daha yeşil bir Karşıyaka" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ile uluslararası yardımlaşma ve dayanışma platformu InterNations'ın ortaklaşa yürüttüğü zeytin fidanı dikme kampanyası büyük ilgi gördü. Pilot bölge olarak seçilen Mustafa Kemal Mahallesinde başlayan kampanya kapsamında, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde oluşturulan Uluslararası Ağaçlandırma Alanına, vatandaşların bağışları ile ilk etapta 500 zeytin fidanı dikildi. Kampanyanın düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Törene, Uluslararası Yabancı ve Yerel İşadamları Derneği İzmir Temsilcisi Nadejda Apostolov, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Amaç daha yeşil Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, zeytin fidanlarını çocuklar ile birlikte dikti. Barışın simgesi zeytin fidanlarını elleriyle toprakla buluşturan çocuklar, can suyunu da hep birlikte verdi. 10 adet ve üzeri fidan bağışında bulunan vatandaşlara "Teşekkür Belgesi" sunuldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Zeytin günlük yaşamın en önemli değerlerinden biridir. Hem akıl ve zaferin hem de barışın sembolüdür. Biz doların değil, doğanın yeşilini sevenleriz. Biz, bir ağacı kesmemek için köşkün temelini kaydıran Atatürk'ün torunlarıyız. Bu anlayışla yerel yöneticilik yapıyorum. Yeni yapılan inşaatlarda her 25 metrekare için bir ağaç dikme zorunluluğu getiriyoruz. Her evlenen çiftimiz için fidan dikiyoruz ve Mutluluk Ormanı oluşturuyoruz. Bu çalışmalar, ilçemize daha fazla ağaçlandırma alanları kazandırmak içindir. Çocuklarımızın geleceği için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Uluslararası Yabancı ve Yerel İşadamları Derneği İzmir Temsilcisi Nadejda Apostolov ile Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı İsmail Demirtaş da Başkan Akpınar'a teşekkür etti.

Barış Fidanları Toprakla Buluştu

Barış Fidanları Toprakla Buluştu

Barış Fidanları Toprakla Buluştu

Barış Fidanları Toprakla Buluştu

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