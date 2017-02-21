Bariyerlere Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi tersaneler bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi tersaneler bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü kazada hafifi şekilde yaralanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Ereğli-Alaplı arası karayolunun tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ereğli'den Alaplı istikametine seyir eden Hüseyin Şenol idaresindeki 67 TU 580 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde ise büyük hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.