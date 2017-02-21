Barkik Kuruldu

Bartın Üniversitesi bünyesinde, Bartın'daki istihdam ve kalkınma sorunlarının tespit ederek çözüm üretme konusunda stratejiler oluşturmak amacıyla,...

Bartın Üniversitesi bünyesinde, Bartın'daki istihdam ve kalkınma sorunlarının tespit ederek çözüm üretme konusunda stratejiler oluşturmak amacıyla, Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) kuruldu.

Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) kurularak ilk ziyaretini Bartın Valisi Nusret Dirim'e gerçekleştirdi. BARKİK bünyesinde gerçekleştirilen ilk toplantıda ise kamu-üniversite-sanayi işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, üniversitelerin görevlerinden biri de şehrin sosyal ve kültürel gelişimin yanında ekonomik gelişimine de katkı sağlamak olduğunu söyledi. Rektör Kaplan, "Gerçekleştirilen toplantıyla ilimizde tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlara uygun meslek elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Sanayi, tarım başta olmak üzere tüm hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programların konuşulması gerekiyor. Bu kapsamda ilimiz hakkında sürekli araştırma, inceleme ve gerektiğinde projeler geliştirmek üzere bir platform oluşturulması planlanmaktadır." dedi.

BARKİK bünyesinde ilk toplantı Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, BARKİK Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cahit Karaoğlanlı ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Bartın İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Burak Ceyhan'ı katılımıyla gerçekleşti.

İl Müdürü Cangi burada yaptığı konuşmada, "Bartın Valisi Nusret Dirim ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan arasında imzalanan protokol ile de Bartın Üniversitesi bünyesinde kurulan Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu'nun bölgenin dinamiklerini harekete geçirme konusunda önemli bir çalışmadır." dedi.

BARKİK Başkanı Karaoğlanlı ise kurulun istihdam ve kalkınma noktasında amaçlarına değinerek "Amacımız; yerel ve bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel sorunları araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek, yerel dinamikler çerçevesinde sektörel öneri ve modellemelerde bulunmak, projeler geliştirmek, kalkınma ve istihdam eksenli çalışmalar yapmaktır." diye konuştu.

KUSİ İl Temsilcisi Ceyhan ise "KÜSİ faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bölgesel işbirliği modelinin ve mekanizmasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlanarak, işbirliği faaliyetlerinin hayata geçirilecek ve geleceğe yönelik çalışmalar yapılacaktır." şeklinde konuştu.