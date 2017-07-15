  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 34 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 31 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

Barlar Sokağı’nda Asayiş Uygulaması

» »
Barlar Sokağı’nda Asayiş Uygulaması
Eskişehir'de halk arasında Barlar Sokağı olarak bilinen yerde polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Eskişehir'de halk arasında Barlar Sokağı olarak bilinen yerde polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Saat 22.00 ile 01.00 arasında yapılan uygulamada, umuma açık iş yerleri denetlendi. 1 iş yerine canlı müzik belgesi olmadığından, iş yerlerinde çalışan 5 şahsın SGK belgesi ve 3 şahsın ise kimlikleri olmadığından tutanak düzenlendi. Sokak üzerinde ve caddelerde bulunan toplam 479 şahsın ise GBT sorgulaması yapıldı. 2 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, kimliksiz bir şahıs ise kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan aynı saatlerde yapılan yol uygulamalarında ise toplam 411 şahıs ve 220 araç sorgulandı. 2 araç trafikten men edilirken, toplam 2 bin 729 lira para cezası uygulandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya’da ‘Bylock’ Operasyonu: 7 Gözaltı15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:43
  • Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Yaralı15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:33
  • Kaçırılıp Öldürülen Baba İle Oğlun Cenazesi, Otopsi İçin Hastaneye Getirildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
  • Araçla Birlikte 60 Bin Lira Para Da Yandı15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
  • Salıncakta Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:03
  • Antalya’da Denizde Cesedi Bulunan Genç Çorlu’da Toprağa Verildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:53
  • Valilikten Şemdinli’deki Patlamaya İlişkin Açıklama15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:43
  • Kuşadası’nda Fuhuş Çetesine Suçüstü15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:33
  • Piyasa Değeri 450 Bin Liralık Uyuşturucu Ele Geçirildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:28
  • Taklit Ürünler Yakalandı15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti