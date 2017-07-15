Barlar Sokağı’nda Asayiş Uygulaması

Eskişehir'de halk arasında Barlar Sokağı olarak bilinen yerde polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Eskişehir'de halk arasında Barlar Sokağı olarak bilinen yerde polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Saat 22.00 ile 01.00 arasında yapılan uygulamada, umuma açık iş yerleri denetlendi. 1 iş yerine canlı müzik belgesi olmadığından, iş yerlerinde çalışan 5 şahsın SGK belgesi ve 3 şahsın ise kimlikleri olmadığından tutanak düzenlendi. Sokak üzerinde ve caddelerde bulunan toplam 479 şahsın ise GBT sorgulaması yapıldı. 2 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, kimliksiz bir şahıs ise kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan aynı saatlerde yapılan yol uygulamalarında ise toplam 411 şahıs ve 220 araç sorgulandı. 2 araç trafikten men edilirken, toplam 2 bin 729 lira para cezası uygulandı.