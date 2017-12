Baro Başkanı Azade Ay “Her Birey Birer Engelli Adayı”

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 3 aralık Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada engellilerin toplum yaşamına yüzde yüz katılımının...

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 3 aralık Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada engellilerin toplum yaşamına yüzde yüz katılımının sağlanabilmesi için uygulamaya yönelik yönetmelik hükümlerinin bir an önce hayata geçirilerek yasal boşluk ve karmaşanın ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, her bireyin birer engelli adayı olduğunu işaret ederek "Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya üzerinde yaşam mücadelesi veren engellilerin bu mücadelelerine dikkat çekmek amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir.

Üzülerek belirtmek gerekir ki mevcut mevzuatımızda, engelli haklarına ve engellilerin sosyal hayata entegrasyonuna ilişkin düzenlemeler oldukça yetersizdir. Her ne kadar 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun ile bu konudaki mevzuat birleştirilmeye çalışılmış ise de, yasanın uygulanmasının büyük oranda yönetmeliklere bırakılması, birçok hususun çözümsüz kalmasına yol açmıştır. Yine ülkemiz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olmasına rağmen, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında da pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde engellilerin toplum yaşamına yüzde yüz katılımının sağlanabilmesi için uygulamaya yönelik yönetmelik hükümlerinin bir an önce hayata geçirilerek yasal boşluk ve karmaşanın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu bir kez daha hatırlatır, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü Düzce Barosu adına kutlarım" ifadelerinde bulundu.