Baro Başkanı Er: “Mersin İdmanyurdu’na Destek Vermeye Hazırız”

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Mersin İdmanyurdu'nu yeniden Süper Lig'de görmek için destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Mersin İdmanyurdu'nu yeniden Süper Lig'de görmek için destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Hamit İzol ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Baro Başkanı Er'i makamında ziyaret etti. Mersin'in en büyük marka değeri olan Mersin İdmanyurdu'nun sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Kulüp Başkanı İzol, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mersin İdmanyurdu'nda yeniden yapılandırmaya gittiklerini belirterek, bu süreçte Mersin'in tüm dinamiklerinin takıma destek vermesini istedi.

Baro Başkanı er de İzol ve yönetimine yeni görevinde başarılar dileyerek, "Takımımızı yeniden Süper Lig'de görmek için Mersin Barosu olarak destek vermeye hazırız. Tüm kentimizin de Mersin İdmanyurdu ortak paydasında birleşmesini temenni ediyorum" dedi.