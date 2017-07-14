Baro Başkanı Han’dan 15 Temmuz Mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 15 Temmuz darbe girişiminin insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini ifade etti.

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 15 Temmuz darbe girişiminin insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini ifade etti.

Baro Başkanı Han, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Han, "15 Temmuz 2016 tarihinde şanlı Türk Ordumuzun içerisinde sinsice örgütlenmiş Fettullahçı Terör Örgütü mensuplarının vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devletine, vatandaşın huzur ve sükununu bozmaya yönelik savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunlar insanlık tarihine kara leke olarak geçmiştir" ifadelerine yer verdi.

Darbe girişimine karşı verilen mücadelede 250 kişinin şehit, 2 bin 301 kişinin de gazi olduğunu anımsatan Han, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz da siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin tek yürek ve tek yumruk olduğunu dile getiren Han'ın, açıklamasında, "Bu ve buna benzer hain girişimlerin bir daha yaşanmaması için devletin her kademede gerekli önlemleri alması gerektiği gibi devam eden soruşturma ve kovuşturma aşamasında ki dosyalarında, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde hassasiyetle bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyetin de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" bu şiardan yola çıkarak milletin iradesi dışında hiçbir güç ülkemizi yönetemeyecektir. Darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin verdiği ortak demokratik tepki ve mücadele milletimizin şanlı direnişine verdiği destek asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini 15 Temmuz yıldönümünde lanetliyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve bu darbe girişimine karşı canı pahasına milletimizin birlik ve beraberliği için göğsünü siper eden vatandaşlarımızın adları tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmıştır" denildi.