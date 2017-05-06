Bartın Üniversitesi’nde Kut’ül Ammare Zaferi Anıldı

Bartın Üniversitesi'ndeki konferansta 101 yıl önce İngiliz Ordusu'nun 5 generali, 277 subay ve 13 bin 300 eriyle Türk Ordusu'na teslim olmasıyla birlikte...

Bartın Üniversitesi'ndeki konferansta 101 yıl önce İngiliz Ordusu'nun 5 generali, 277 subay ve 13 bin 300 eriyle Türk Ordusu'na teslim olmasıyla birlikte yaşanan zafer anıldı.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından "Kut'ül Ammare Zaferini Yeniden Düşünmek" adlı bir konferans gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Ecdadımız bin yıllar boyunca büyük ve kutlu bir yürüyüşün neferleri oldu. Tarihler 29 Nisan 1916'yı gösterdiğinde de aynı büyüklük, Bağdat'ın 170 kilometre güneyinde bulunan Kût'ül Ammare kasabasında İngiliz Ordusu'nun 5 generali, 277 subay ve 13 bin 300 erinin Türk Ordusu'na teslim olmasıyla bir kez daha vasıl oldu. Bu büyük zaferin 101'inci yılında bizlere her zaman ilham kaynağı olan kahramanlarımızı rahmet ve şükran ile anıyorum" dedi.

Unutulan Zafer: Kut'ül Ammare

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özcan ise Kut'ül Ammare Zaferi'nin geçen yıla kadar neredeyse hiç hatırlanmadığını ifade etti. Özcan, "Geçtiğimiz yıl 100'üncü yılını kutladığımız bu büyük zafer bugüne kadar hep ihmal edildi. Cumhurbaşkanımız tarafından geçen yıl yapılan bir açıklamayla gündeme gelen bu zafer ile ilgili çalışmalar yapılmalı, atalarımız rahmet ve saygıyla anılmalıdır" diye konuştu.

"Kut'ül Ammare Zaferiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapılmalıdır"

Özcan, 101 yıl önce yaşanan zaferle ilgili bilimsel çalışmaların önemine de vurgu yaparak, "Kutü'l Ammare Zaferi'yle ilgili yapılan nereye dayandığı belli olmayan yorum örneklerinde zaferi unutturan "fail bir bilinç" ile ilişkilendirilerek konu daha fazla gizemli ve duygusal bir zeminde popüler tarihe malzeme olmaktadır. Unutma ve hatırlama pratiklerinin tam olarak nereye kime ait olduğuyla gizemli bilinci yorumlamak yerine, tabii bir süreç olarak görmek ve bilimsel çalışmalar yapmak gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Etkinlik öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından, Rektör Uzun'un Özcan'a teşekkür belgesini vermesiyle son buldu.