Bartın Üniversitesinden 15 Temmuz Paneli

Bartın Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli İradenin Zaferi, Yeni Dünya ve Yeni Türkiye İnşa...

Bartın Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli İradenin Zaferi, Yeni Dünya ve Yeni Türkiye İnşa Sürecinde 15 Temmuz" konulu panel düzenlendi.

Bartın Valiliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bartın Üniversitesi tarafından bir panel düzenlendi. "Milli İradenin Zaferi, Yeni Dünya ve Yeni Türkiye İnşa Sürecinde 15 Temmuz" konulu etkinlikte konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim, 15 Temmuz'da ülke olarak zor bir sınavdan geçtiklerini kaydederek "Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümünde 249 şehidimizin hatırasını yâd etmek için toplandık. O karanlık geceyi anlamak, hatırlamak için bir araya geldik. İç ve dış güçler birleşerek ülkemizi ele geçirmeye çalıştığı o günde, milli irade tecelli etmiş ve ülkemiz aydınlığa kavuşmuştur. Bugün 15 Temmuz'dan daha güçlü bir Türkiye var. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu milletin geleceği uğrunda canlarını feda etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

"Milletimizin geleceği için elimizden geleni yapmalıyız"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da 15 Temmuz'da yaşananları aktararak "Asırlardır görüldüğü üzere bütün şer gözlerinin üzerinde olduğu zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Aynı zamanda ayakta kalmanın tek yolunun güçlü olmaktan geçtiği zor bir zamandan da geçiyoruz. Zayıflığa teslim olan toplumların söz haklarını da kaybettiği acımasız bir dünyadayız. Yaşananlar ne olursa olsun, geçmişte olduğu gibi 7 düvel de gelse üzerimize kat ettiğimiz yolları tahrip etmesine, bizi tekrar geri götürmesine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde de üniversite olarak biz, şehir olarak biz, ülke olarak yine biz geçen dönemde elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışırken, bir yandan da insanımızın önüne geleceğe dair yeni hedefler koymaya gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

15 Temmuz'u giden süreç ve FETÖ'nün içyüzü konuşuldu

Konuşmaların ardından geçilen panelin moderatörlüğünü Edebiyat Ortamı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Avukat Mehmet Ali Bulut yaptı. Panelde; Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan "Tarihte Gayrimeşru İktidar Hareketleri: "Darbeler', 15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi", Ankara Kriz ve Siyaset Araştırma Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol "Yeni Türkiye'nin İnşa Sürecinde 15 Temmuz Darbesi ve Dış Dinamikler Boyutu", Şair-Yazar Arif Ay "Bir Sanatçı Gözüyle Türkiye'de Darbeler", Sosyolog, Şair-Yazar Osman Arslan "15 Temmuz Darbesini Getiren Kültürel Arka Plan" adlı konuşmalarını yaptı.

15 Temmuz Gazileri Duygulandırdı

Gerçekleştirilen etkinlikte 15 Temmuz gecesi yaralanarak gazi olan Alper Keleş, Ali Demirbaş ve Turan Gökdağ da yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminin yaşandıklarını aktaran gaziler, yaşananların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Gazilerin darbe girişiminde gösterdikleri cesaret seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Şehidinin ailesine anlamlı hediye

Etkinlikte, Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezine yapılan saldırıda, askeri lojmanlardaki camide görev yapan 32 yaşındaki imam Mustafa Yaman'ın ailesine anlamlı bir hediye verildi. Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Sarı tarafından çizilen Şehit Mustafa Yaman'ın karakalem portresini annesi Kezban Yaman ve babası Mehmet Yaman aldı.

Panel, "Bartın'da Milli İradenin Yükselişi" konulu fotoğraf sergisiyle sondu.