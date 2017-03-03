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Bartın'a telekonferans bağlantısı

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Bartın'a telekonferans bağlantısı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı, partisinin Bartın'daki mitingine götüren uçak, yoğun sis nedeniyle Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçağı Sinop Havalimanı'na inen Yıldırım, Bartın'daki mitinge telekonferansla bağlandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı, partisinin Bartın'daki mitingine götüren uçak, yoğun sis nedeniyle Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçağı Sinop Havalimanı'na inen Yıldırım, Bartın'daki mitinge telekonferansla bağlandı. Başbakan Yıldırım, "Bu CHP değişmez. Çünkü CHP, değişimi sevmez. Sistemi niye istemiyorlar? Bu değişikilikle birlikte CHP'nin çalışması, yorulması, iktidar olması için gayret göstermesi gerekecek" dedi.

Başbakan Yıldırım, "CHP merhum Menderes'e ne dedi? 'Tek adam, diktatör' dedi. Merhum Özal'a ne dediler? 'Tek adam, diktatör' dediler. Şimdi ne diyorlar? Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da aynısını söylüyorlar. Dün aynı dili kullandılar, bugün aynı dili kullanıyorlar. Yarın da aynı iftirayı, aynı suçlamaları yapmak için şimdiden hazırlanıyorlar. Bu CHP değişmez. Dünya değişse bunlar bir milim yerinden oynamazlar. Çünkü CHP, değişimi sevmez. Sistemi niye istemiyorlar? Bu değişikilikle birlikte CHP'nin çalışması, yorulması, iktidar olması için gayret göstermesi gerekecek" diye konuştu.

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