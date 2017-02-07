Bartın’da 4 Kişi Daha Adliyeye Sevk Edildi

Bartın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi adliyeye sevk...

Bartın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında KOM Şube ekiplerinin Bartın, Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde başlattığı eşzamanlı operasyonlarda "Bylock" kullandığı iddiası ile gözaltına alınan biri kadın 4 kişi daha bu sabah mahkemeye çıkartıldı.

Bartın'da dün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.