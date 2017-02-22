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Bartın’da Ambulans Şoförlerine Sürüş Teknikleri Eğitimi Verildi

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Bartın’da Ambulans Şoförlerine Sürüş Teknikleri Eğitimi Verildi
Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ambulans sürüş teknikleri eğitimi heyecanlı anlara sahne oldu.

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ambulans sürüş teknikleri eğitimi heyecanlı anlara sahne oldu.

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans kazalarını azaltmak, çalışanlar ve hastaların güvenliğini artırmak amacıyla Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) veriliyor.

Bartın'da 112 Acil Sağlık hizmeti veren profesyonel personelin ambulans sürme yetkisi ve sorumluluğu olması dolayısıyla bu yöndeki bilgi ve becerilerini artırmak, daha etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi düzenlendi. Kadın, erkek çok sayıda ambulans şoförünün ve sağlık personelinin katıldığı eğitim İnkumu'nda gerçekleştirildi. Eğitim sırasında sağlık görevlileri sırayla ambulanslara binerek, zorlu parkurlarda test sürüşü yaptı.

Heyecanlı anlara sahne oldu

Hastayı en zor koşullarda bile en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırmak amacıyla verilen eğitim sırasında heyecanlı anlar da yaşandı. Yağan yağmur parkurun zorluk derecesini arttırırken eğitime katılanlar parkuru başarıyla tamamladı. Eğitime katılan acil tıp teknisyeni kadın sürücüler gösterdikleri performansla göz doldurdu. Uygulama kapsamında beş 112 Acil Sağlık Görevlisi, parkurda süratli giderken şerit değiştirme, geri manevra, yanaşma ve park etme gibi performanslar sergiledi. Eğitime katılanlara ambulansların mekanik özellikleri, basit arızaların tanımlanması ve önlenmesi, araç güvenlik sistemlerinin kullanımı gibi konularda eğitimler de verildi.

"Hedefimiz sıfır hata"

Eğitimleri takip eden Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, başta şoför ve diğer sağlık personeline, uzun ve zor şartlarda ambulansın nasıl kullanılacağı, hastaya zarar vermeden en güvenilir şekilde hastaneye nasıl ulaştırılacağının eğitimlerinin verildiğini belirtirken şunları söyledi: "Bugünde havanın yağışlı olması zor şartları daha da arttırdı. Bu da bizim için avantaj oldu. 1 tane Bolu'dan, 4 tane Kamu Hastaneler Birliği'nden olmak üzere toplam 5 sürücümüze eğitimler veriliyor. Bizim çalıştığımız şartlar ortada. Köy şartları olsun, hele hele kış aylarında zorluklarla mücadele veriyoruz. 2 hafta boyunca eğitimlerimiz devam edecek. Yaz ve kış şartlarına göre arkadaşlarımızı güncel tutuyoruz. Biz tüm köy ve mahallelere ulaşmak zorundayız. Buna göre hazırlanıyoruz. Araçlarımızın bakımları buna göre hazırlıyoruz. Bu nedenle iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Eksikliklerimiz olabilir. Geçen sene 2016 yılında 20 bin 500 civarında vakaya rahatlıkla ulaştık. Toplu kazalar da dahil testlerden geçtik. Bizim de amacımız eksiğimizi veya hatamızı düzeltmek. Daha kaliteli iyi bir sağlık hizmeti vermek. Temel hedefimiz sıfır hata ile süreci tamamlamak."

Bartın’da Ambulans Şoförlerine Sürüş Teknikleri Eğitimi Verildi

Bartın’da Ambulans Şoförlerine Sürüş Teknikleri Eğitimi Verildi

Bartın’da Ambulans Şoförlerine Sürüş Teknikleri Eğitimi Verildi

Bartın’da Ambulans Şoförlerine Sürüş Teknikleri Eğitimi Verildi

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