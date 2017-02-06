Bartın’da Bylock’tan 8 Kişi Tutuklandı

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bylock kullandıkları iddiasıyla...

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bylock kullandıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkezli 8 ilde FETÖ/ PDY operasyonu kapsamında KOM Şube ekiplerinin Bartın, Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde başlattığı eşzamanlı operasyonlarda Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltında bulunan 2'si kadın 12 kişi bu sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Mahkemeye çıkartılan ve aralarında iki kadının da bulunduğu 8 şüpheli Bylock kullandığı iddiasıyla tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.