Bartın’da Dünya Hemşireler Günü Kutlandı

Bartın Kamu Hastaneler Birliği, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan...

Dünya Hemşireler Günü" Bartın'da düzenlenen törenle kutlandı.

Bartın Kamu Hastaneler Birliği, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan törene Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Osman Açıkgöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Amasralı, doktorlar, hemşireler ve ebeler katıldı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği program Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Vekili Güllü Bensiz, yılın ebesi Sevilay Dikyurt ve yılın hemşiresi Hilal Özer'in Bartın Kamu Hastaneler Birliği, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü adına Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programın açılış konuşmasını Ebe Zümrüt Gül gerçekleştirdi.

Gül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Hemşireliğin felsefesi insan sevgisine dayanmaktadır. Hemşirelik mesleğinin temeli insana hizmet olduğundan özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarım içinde barındıran zor çalışma şartlarının yanında hünerli eller gerektiren bir meslektir. Öncelikli hedefimiz, birey ve toplumun sağlığım korumak ve geliştirmek, daha sonra ise hastalık ya da engellilik durumunda bireyin iyileşmesini hızlandırmak ve sağlamaktır. Bu amaçla koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerim disiplinli ve bütüncül bir yaklaşımla sunmayı gerektirir. Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarındandır. Bizler mesleki sorumluluklarımızın bilincinde olarak bilimsel gelişmeler çerçevesinde, kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini bir ekip ruhu içerisinde sunmaya devam edeceğiz."