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Bartın’da Emniyet Ve Jandarmadan Huzur Operasyonu

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Bartın’da Emniyet Ve Jandarmadan Huzur Operasyonu
Bartın'da huzur operasyonu kapsamında 2 bin 485 şahıs sorgulandı, 690 araç kontrol edildi.

Bartın'da huzur operasyonu kapsamında 2 bin 485 şahıs sorgulandı, 690 araç kontrol edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bartın'da da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte "huzur" operasyonu gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu ile İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan yönettiği operasyonlarda Sahil Güvenlik de kendi sorumluluk alanımda denetimler yaptı.

Yapılan uygulamalarda 2 bin 485 vatandaşın sorgusu yapıldı. Operasyonlarda 690 araç kontrol edilirken 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 7 araca cezai işlem uygulandı ve aranan 2 şahıs yakalandı. 158 işyerinde kontrol gerçekleştirildi.

Bartın’da Emniyet Ve Jandarmadan Huzur Operasyonu

Bartın’da Emniyet Ve Jandarmadan Huzur Operasyonu

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