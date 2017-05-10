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Bartın’da Engelliler Haftası Etkinliği

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Bartın’da Engelliler Haftası Etkinliği
Bartın'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi tarafından program düzenlendi.

Bartın'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi tarafından program düzenlendi.

Programın başlangıcı Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi'nin önünden başlatılan yürüyüşle gerçekleştirildi. Şehir merkezinde Yukarı Çarşı'dan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona ererken meydanda bir de tören gerçekleştirildi. Meydandaki tören Atatürk anıtına çelenk koyan Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan, engellilerin yaşadığı sorunlara değindi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Yoğun ilginin olduğu program Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan, törende yaptığı konuşmada "Türkiye'de yaşayan milyonlarca engelli ve ailesi zor koşullarda yaşamaktadır. Engelliler toplum tarafından fark edilmek, yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilmek umuduyla her alanda seslerini duyurabilmek, görünür olmak için çabalamıştır. Geçmiş yıllara nazaran bugün artık engelliler toplumda daha fazla yer bulabilmektedir. Yine geçmişe oranla daha fazla olanağa, hizmete sahiptir. Bunlar ülkemiz ve engelliler adına sevindirici gelişmelerdir. Ancak engellilerin hala çözüm bekleyen sorunları ve dertleri bulunmaktadır. Bunların en başında toplum hayatına daha fazla katılabilme olanaklarının olmamasıdır. Birçok engelli çeşitli nedenlerle evlerinde hapis hayatı yaşamaya devam etmektedir" dedi.

Yürüyüşe Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, İŞKUR Müdürü Adnan Aslan, Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok ve vatandaşlar katıldı.

Bartın’da Engelliler Haftası Etkinliği

Bartın’da Engelliler Haftası Etkinliği

Bartın’da Engelliler Haftası Etkinliği

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