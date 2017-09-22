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Bartın’da ‘Engellilerde Sağlıklı Yaşam’ Paneli

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Bartın’da ‘Engellilerde Sağlıklı Yaşam’ Paneli
Bartın Otizm ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği tarafından Halk Eğitim Merkezi konferans Salonu'nda Türk Psikologlar Derneği Etik Kurulu Başkanı...

Bartın Otizm ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği tarafından Halk Eğitim Merkezi konferans Salonu'nda Türk Psikologlar Derneği Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferhunde Öktem'in sunumu ile "Engellilerde Sağlıklı Yaşam" konulu panel gerçekleştirildi.

Panele, Bartın Valisi Nusret Dirim, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan, Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) Başkanı Ergün Güngör, Otizm Destek Eğitim Dermeği (ODED-DER) Başkanı Arzu Gökçe, Bartın Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Berna Şengün, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir ve aileler katıldı.

Panel öncesi heyet ilk olarak İnkumu'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltı programının akabinde de panel için Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'na geçildi. Türk Psikologlar Derneği Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferhunde Öktem tarafından katılımcılara "Engellilerde Sağlıklı Yaşam" anlatıldı. Panelin açılış konuşmasını Bartın Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Berna Şengün gerçekleştirdi. Şengül, "Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV), Mütevelli Heyeti Başkanı, Bartın Milletvekili Sayın Koksal Toptan Beyefendinin eşi, değerli büyüğümüz ve Derneğimizin Onursal Başkanı Sayın Saime Toptan Hanımefendi'nin katkı ve destekleri ile; Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ferda Yıldırım'ın, ODFED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergin Güngör "Ün, ODED-DER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arzu Gökçe'nin katılımları ve Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Sayın Prof. Dr. Ferhunde Öktem "in "Engellilerde Sağlıklı Yaşam" konulu sunumu ile gerçekleştirmiş olduğumuz eğitim panelimize katılımlarından dolayı ilimizin sayın protokol üyelerine, engelli ailelerine, gönüllülerimize ve eğitmenlerimize BOED-DER ailesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan ise konuşmasında, "Bu paneli otizmli bireylerimizin ailelerini bir araya getirerek kurmuş olduğu bir dernek düzenledi. Benden de göreve başlarken "Ayağı yere değen bir programla halkımızla buluşmak istiyoruz" dediler. Eğitimcilerimizi ve anneleri bilgilendiren, "Sağlıklı yaşam için neler gerekli?" konulu bir toplantı düzenlenmesini önermiştim. Bu konunun en önemli bilimcisi Sayın Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile buraya geldiğimiz ve hemşehrilerimizle buluştuğumuz için çok mutluyum" diye konuştu.

Bartın Valisi Nusret Dirim de, çok faydalı bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Vali Dirim, "Ön yargıların değişmesi anlamında önümüzde alınması gereken çok mesafeler var. Bartın Otizm Derneği'nin çalışmalarını çok önemsiyorum. Sürekli bir gündem oluşturuyorlar. Talepleri oluyor ve biz bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabi hepsini bir anda yerine getirdiğimiz söylenemez ama zaman içinde cevaplanması gerekenleri cevaplandıracağız. Bu yavrular, engelli ve otizmli bireylerimiz bu ülkenin insan kaynağı. Onların hiç birini heba etmememiz lazım. Topluma en güzel şekilde entegrasyonu ve sosyal hayatın içinde sorunsuz şekilde yer almalarını sağlamamız gerekiyor. Daha yapacak çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dirim'in konuşmasının ardından son olarak söz alan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım, bu tür toplantıların önemine değinerek, Bartın'da özel eğitimin sorunlarıyla ilgileneceklerine dair söz verdi. Yaklaşık 2 saat süren panelin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan ile beraberindeki heyet Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği (BOED-DER) bürosunu ziyaret etti.

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