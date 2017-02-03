Bartın’da Fetö’den 3 Kişi Tutuklandı

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

KOM Şubesi ekiplerinin Bartın merkezli olarak Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde FETÖ/PYD'ye yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda ByLock kullandığı iddiası ile 14 şahıs gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde gözaltında bulunan 9 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ş.K., R.B. ve Z.A. isimli 3 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 kişinin işlemleri sürüyor.