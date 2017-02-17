Bartın’da Fetö’den 3 Kişi Tutuklandı

Bartın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiası gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece...

Bartın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiası gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan daha önce meslekten ihraç edilen aralarında bir öğretmenin bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A. E., S. G. Ç. ve İ.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.