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Bartın’da “Milli İradenin Yükselişi” Sergisi

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Bartın’da “Milli İradenin Yükselişi” Sergisi
Bartın Üniversitesi tarafından Bartın'da görev yapan muhabirlerin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve...

Bartın Üniversitesi tarafından Bartın'da görev yapan muhabirlerin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflar sergilendi.

Bartın Üniversitesi ile Bartın Gazeteciler Cemiyeti'nin iş birliğinde "Bartın'da Milli İradenin Yükselişi" adlı bir fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraflar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bartın Kültür Merkezi fuayesinde ve Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun sergilenen fotoğrafların tarihe bir not düşme açısından önemli bir belge olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesinde, Aziz Milletimiz sokaklara, meydanlara inerek destansı bir mücadele verdi. Namlulara, tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı sarsılmaz imanlarıyla ve çıplak elleriyle durdular. Her ne kadar Ankara ve İstanbul'da darbenin şiddeti daha fazla hissedilse de Türkiye'nin 81 ili gözü dönmüş darbecilere karşı ayaktaydı, bir ve beraberdi. Sergilenen fotoğraflarda da görüldüğü üzere Bartın'da da vatandaşlarımız "Ya istiklal, ya ölüm" kararını yüreğinde vermiş ve her biri vatanı uğrunda canını feda etmeye hazır halde beklemişlerdir" dedi.

Sergide Bartın'da görev yapan muhabirlerin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen 36 fotoğraf yer aldı.

Bartın’da “Milli İradenin Yükselişi” Sergisi

Bartın’da “Milli İradenin Yükselişi” Sergisi

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