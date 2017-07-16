Bartın’da Şüpheli Ölüm

Bartın'da bir kişi bir apartmanın arka bahçesinde ölü olarak bulundu.

Bartın'da bir kişi bir apartmanın arka bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesinde bir apartmanın arka bahçesinde bir genç hareketsiz halde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ozan Kalmaz (21) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kalmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, hastane morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.