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Bartın’da Ulus Müftüsü İle 7 Kişi Fetö’den Tutuklandı

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Bartın’da Ulus Müftüsü İle 7 Kişi Fetö’den Tutuklandı
Bartın'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Ulus Müftüsü ve cami imamlarının da bulunduğu 17 kişiden 8'i tutuklandı.

Bartın'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Ulus Müftüsü ve cami imamlarının da bulunduğu 17 kişiden 8'i tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlediği iki ayrı operasyonda gözaltına alınan aralarında cami imamlarının da bulunduğu 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce tutuklanan ve serbest kalan eski Ulus Müftüsü Turgay P. ile 2 kişi de bugün öğleden sonra adliyeye çıkartıldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden aralarında eski Ulus Müftüsü Turgay P. ve şoförünün de bulunduğu H.Y., A.G., M.B., S.Ç., A.Ö., R.Y. ve F.Ö. isimli 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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