  • BIST 103.231
  • Altın 161,617
  • Dolar 3,9338
  • Euro 4,6811
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Bartın’da Uyuşturucu Operasyonu

» »
Bartın’da Uyuşturucu Operasyonu
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 473 gram esrar ele geçirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 473 gram esrar ele geçirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor. Ekiplerin son olarak sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M.A.M, Ş.M, D.K. ve F.Ü. isimli şahıslarda kullanılmaya hazır 4 parça halinde 36 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, şahısların uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen F.T. ve H.T. isimli şahısları da gözaltına aldı. İki zanlının ikametlerinde yapılan aramada da 10 parça halinde satışa hazır toplam 437 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 68 adet fişeğe de el konuldu.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıslardan F.T. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, H.T. isimli şahıs ise tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın’da Uyuşturucu Operasyonu01 Aralık 2017 Cuma 13:23
  • Av Bayilerinin Denetim Uygulaması Yapıldı01 Aralık 2017 Cuma 13:23
  • Kocaeli’de Bir Ayda 171 Kilo Esrar, 94 Kilo Eroin Ele Geçirildi01 Aralık 2017 Cuma 13:23
  • Bolu’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı01 Aralık 2017 Cuma 13:23
  • Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçakladı01 Aralık 2017 Cuma 13:23
  • Uyuşturucu Satıcısı 7 Kişi Tutuklandı01 Aralık 2017 Cuma 13:18
  • Tekirdağ’da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı01 Aralık 2017 Cuma 13:13
  • Okulun 2. Katından Atlayan Çocuk Hastanelik Oldu01 Aralık 2017 Cuma 13:13
  • ‘Fifi’ İçin Seferberlik İlan Edildi01 Aralık 2017 Cuma 13:08
  • Büyükerşen’e Saldırı Davasında Sanıklar Serbest01 Aralık 2017 Cuma 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti