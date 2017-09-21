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Bartın’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Bartın’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik...

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 232 gram Skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 3 adet 9 mm. MKE fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. ve O.T. isimli şahıslar sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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