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Bartın’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

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Bartın’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A., İ.C.Y. ve A.A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların Ankara'dan temin ettikleri 159 adet extacy hapı piyasaya sürmekte oldukları öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve İ.C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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