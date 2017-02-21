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Bartın’ın Şehir Tarihi Ders Oldu

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Bartın’ın Şehir Tarihi Ders Oldu
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde seçmeli olarak verilmeye başlanan "Bartın Şehir Tarihi" dersi yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde seçmeli olarak verilmeye başlanan "Bartın Şehir Tarihi" dersi yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde "Bartın Şehir Tarihi" dersi konuldu. İlk defa verilmeye başlanan derse öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yenal Ünal, dersin öğrencilerin talebi üzerine açıldığını belirterek "Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2016-2017 akademik yılının bahar döneminde seçmeli ders olarak konulan Bartın Şehir Tarihi dersi öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Dersin içeriğinde şehrin bilinen ilk sahipleri Gaskalar'dan günümüze bir dönem boyunca toplam 14 haftada Bartın şehri tarihi anlatılmaktadır. Bartın'da hüküm süren geçmiş kavimler, uygarlıklar Sasanilerin, Arapların, Bizanslıların ve Türklerin hâkimiyetinin teşekkülü ile Osmanlı İmparatorluğu'na oradan günümüze kadar tüm dönemler öğrencilere aktarılacaktır." dedi.

"Öğrenciler Bartın'ı Daha Yakından Tanıyacaklar"

Bartın Şehir Tarihi dersiyle öğrencilerin okudukları şehri daha yakından tanıyıp, memleketlerinde anlatacaklarını kaydeden Ünal, "Bartın tarihinin tüm ayrıntılarına kadar anlatıldığı ders ile öğrenciler bilgi dağarcıklarını daha da geliştirmiş olacaklar. Bu dersin konulması ülkenin birçok farklı noktasından Urfa'dan, Hatay'dan, Ankara'dan, Sakarya'dan, Balıkesir'den, İzmir'den gelen öğrencilerin bu derse ilgi göstermesi ve Bartın tarihiyle ilgili detaylı bilgiler edinmesi ilerleyen dönemlerde hem şehrin tarihi kimliğinin çok daha fazla tartışılmasına hem daha fazla ilgi görmesine olanak sağlayacaktır" diye konuştu.

Bartın’ın Şehir Tarihi Ders Oldu

Bartın’ın Şehir Tarihi Ders Oldu

Bartın’ın Şehir Tarihi Ders Oldu

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