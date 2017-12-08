Bartınlılar, Kudüs’ün Özgürlüğü İçin Meydanlara Çıktı

Bartın'da STK üyeleri ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki amacıyla Cuma namazı sonrası açıklamada bulundu.

Bartın'da STK üyeleri ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki amacıyla Cuma namazı sonrası açıklamada bulundu.

Bartın'da ABD'nin skandal kararı sonrası tepki amacıyla Cuma namazı sonrası "Kudüs Cuma'sı" adıyla eylem yapıldı. STK'lar adına konuşan Selami Ünsal, Müslümanların kutsal mekanlarından biri olan Kudüs'ün, Siyonist ve Emperyalist zihniyet tarafından işgal girişiminin protesto etmek için toplandıklarını ifade ederek, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiğini ilan etmesi, elçiliğini taşıma kararı, İsrail'in, bütün Filistin'i, başkenti Kudüs dâhil işgal etme plan ve kararının bir parçasıdır" dedi.

Ünsal, konuşmasını şöyle sürdürd: "1995'te ABD bu kararı almış ve sürekli Filistin'e ve İslam Dünyası'na karşı kılıç gibi tehdit olarak kullanmaktadır. Çok manidar bir tarihte Kudüs'ün Müslümanların elinden çıkmasının 100. Yıldönümünde bu karar uygulamaya konmuştur. Bu hareket basit bir hareket değil, Siyonizm ve Emperyalizm ortaklığının oldukça sistematik ve iyi planlanmış bir hareketidir. ABD'nin Filistin davasında görüntüde tarafsız olma vasfını da bitirmiştir. ABD İsrail'le aynı statüde işgalin tarafı olmuştur. İsrail'in Filistin ve Kudüs'te varlığı gayri meşrudur. Varlık sebebi işgaldir ve işgal devam etmektedir. İsrail'in işgali ulusal ve uluslararası hiçbir hukukta onaylanmış değildir, onaylanması da mümkün olamaz."

"Görünen odur ki, İsrail Filistin'i işgal etme ve sonrasında işgal topraklarını Suriye, Türkiye ekseninde genişletme planlarını yürütmektedir. Bu planı uygulamak için başta ABD olmak üzere birçok güçle işbirliği yapmaktadır. İslam Dünyasının halihazırdaki iç problemleri çatışma ve kaos ortamları da onlar için bir fırsat olarak görülmektedir. Derhal iç problemlerin sarmalından çıkıp herkes yüzünü Siyonizm etrafında buluşanlara çevirmelidir. Filistin ve Kudüs'ün müdafaası herkesin mesuliyetidir. Bugün hemen Kudüs'ün özgürleşmesi için tüm çalışmalar başlatılmalıdır. Müslüman ülkelerin tamamının İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik bütün ilişkilerini kesmeleri gerekir. Türkiye İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeli, bugüne kadar Filistin aleyhine olan İsrail işgali lehine olan tüm anlaşmaları ve mahkeme kararlarını iptal etmelidir. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bütün Müslümanların kutsalıdır. Hiçbir zaman İsrail'in başkenti olmayacaktır."