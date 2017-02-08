Bartınsporlu Futbolculardan Anlamlı Pankart

Bartın Atatürk Stadında oynanan Bartınspor-Keçiören Bağlumspor maçı öncesi futbolcular, 9 Şubat Dünya sigarayı bırakma günü çerçevesinde Halk Sağlığı...

Bartın Atatürk Stadında oynanan Bartınspor-Keçiören Bağlumspor maçı öncesi futbolcular, 9 Şubat Dünya sigarayı bırakma günü çerçevesinde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanan afiş ile sahaya çıktı.

Bartınsporlu futbolcular sahaya "Kendiniz ve Sevdikleriniz İçin, Sigarasız Bir Hayat Seçin" pankartı ile çıkarak "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne anlamlı şekilde katılmış oldu.

Bartın İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Dursun Koç, dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birisinin sigara olduğunu söyledi. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü adı altında düzenlenen etkinliklerin amacının, sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve kişilerin tütünden uzak sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu belirten Dursun ayrıca, halkımızın sigarayı bırakmak için Müdürlüğümüze bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde yer alan Sigara Bırakma Polikliniğimize başvurarak yada Sağlık Bakanlığı Alo 171 Sigarayı Bırakma Hattını arayarak sigaranın zararları ve bırakma yolları hakkında danışmanlık hizmeti alabileceklerini söyledi.