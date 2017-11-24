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Bartzokas: “Fenerbahçe’yi Cezalandıramadık”

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Bartzokas: “Fenerbahçe’yi Cezalandıramadık”
Khimki Moscow Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe'nin maçın sonlarında yaptığı hataları değerlendiremediklerini söyleyerek, "Birçok kez fırsat...

Khimki Moscow Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe'nin maçın sonlarında yaptığı hataları değerlendiremediklerini söyleyerek, "Birçok kez fırsat yakaladık anacak maçın sonundaki Fenerbahçe'nin şutlarını ve savunmasını cezalandıramadık" dedi.

THY Euroleague'in 9. haftasında Khimki Moscow, deplasmanda Fenerbahçe Doğuş'a 71-67 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Khimki Moscow Başantrenörü Georgios Bartzokas, "Enteresan bir maçtı. Birçok kez fırsat yakaladık anacak maçın sonundaki Fenerbahçe'nin şutlarını ve savunmasını cezalandıramadık. Ciddi bir faul problemimiz oldu. Onu da yönetemedik. Bu ortamda maç kazanmak gerçekten çok zor. Ama biz yine de varlığımızı gösterdik. Fenerbahçe Doğuş'u tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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